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وفود سياسية وشعبية في وقفة تضامنية أمام معبر رفح لرفض تهجير الفلسطينيين- فيديو

11:24 ص الجمعة 31 يناير 2025

معبر رفح

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كتب- محمد أبو بكر:

توافدت، صباح الجمعة، وفود سياسية وشعبية على معبر رفح للمشاركة في وقفة تضامنية لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد على أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلى ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية وأنه لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

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معبر رفح تهجير الفلسطينيين الرئيس عبدالفتاح السيسى
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وفود شعبية تصل معبر رفح لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين - فيديو
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