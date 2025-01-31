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فرص عمل بالإمارات برواتب تصل لـ1800 درهم - التخصصات وكيفية التقديم

11:14 ص الجمعة 31 يناير 2025

وزير العمل محمد جبران

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصًا، مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة.

وأضاف "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، أن فرص العمل في الإمارات متاحة برواتب شهرية تتراوح بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي وفقًا لطبيعة كل تخصص.

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وأكد الوزير أن فرص العمل في الإمارات تأتي ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لافتًا إلى أن هذه الفرص تم تلقيها من الإدارة المركزية للعلاقات الدولية عبر مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، مشددًا على سرعة التقديم لمن تنطبق عليهم الشروط.

تخصصات فرص العمل في الإمارات ومزايا العمل

من جانبها، كشفت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن تخصصات فرص العمل في الإمارات، تشمل:

100 مساعد بناء.

100 نجار مسلح.

100 حداد مسلح.

100 لحام.

300 مركب هياكل.

200 بناء عام.

50 مشغل ماكينات.

20 كهربائي صناعي.

10 عامل مضخات.

10 ميكانيكي صناعي.

10 ميكانيكي ديزل.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن التقديم على فرص العمل في الإمارات متاح إلكترونيًا عبر موقع الوزارة من هنا، وذلك خلال الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 2025.

مزايا إضافية لوظائف الإمارات

وأشارت الوزارة إلى أن المتقدمين الذين سيتم قبولهم في وظائف الإمارات سيحصلون على السكن، والمواصلات، ومصروفات الاستقدام، مما يضمن لهم ظروف عمل مناسبة وفرصًا جيدة للاستقرار الوظيفي بالخارج.

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