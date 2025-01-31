وفود شعبية تصل معبر رفح لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

توافد صباح الجمعة على معبر رفح وفودا شعبية استعدادا لتنظيم وقفة لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين.

ويشارك في الوقفة العديد من الأحزاب السياسية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد على أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

اقرأ أيضًا:

تعرضك للغرامة.. تجنب ٤ أخطاء عند استخدام عداد الكهرباء "مسبق الدفع"

بعد زيادتها.. قيمة وموعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة والتراحيل