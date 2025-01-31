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وزير الزراعة: فتح باب استيراد بيض المائدة بعد ملاحظة تحرك الأسعار

05:13 ص الجمعة 31 يناير 2025

علاء فاروق وزير الزراعة

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كتب- حسن مرسي:

قال علاء فاروق وزير الزراعة، إن أسعار السلع والمنتجات الغذائية مستقرة منذ 3 أشهر بل إن بعضها انخفض.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "رصدنا في الأسبوع الماضي تحركا في بعض أسعار بيض المائدة، وفتحنا باب الاستيراد من الخارج لضبط الأسعار والسيطرة على السوق".

وتابع: "سعينا من خلال هذا الإجراء إلى أن يتواءم المنتجون مع الأسعار التي يجب أن تكون عليها هذه السلعة، وسنتوسع هذا العام في معارض السلع الغذائية، والحكومة تبذل جهدا كبيرا جدا بفضل توجيهات الرئيس السيسي في معارض أهلا رمضان على مستوى جميع المحافظات".

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وزير الزراعة علاء فاروق استيراد البيض أسعار السلع
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