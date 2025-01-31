نشرة التوك شو: الموعد المتوقع لعودة الملاحة في قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الفريق أسامة ربيع يتوقع موعد عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك إشارات إيجابية تشير إلى تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى عودة السفن التجارية للعبور عبر القناة بشكل تدريجي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، أشار إلى أن هذه الإشارات تشمل إعلان الحوثيين عن وقف هجماتهم على السفن التجارية، بالإضافة إلى الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.

محمود سعد: ابتعادي عن برامج "التوك شو" أفضل قرار في حياتي

أكد الإعلامي محمود سعد أنه لا يندم على قرار ابتعاده عن تقديم برامج "التوك شو"، بل اعتبر ذلك من أفضل القرارات التي اتخذها في حياته.

عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، أوضح "سعد"، أن قرار الابتعاد لم يكن خيارًا شخصيًا بالكامل، بل جاء في سياق ظروف اعتبرها محاولات لإزعاجه، إلا أنه شعر بسعادة كبيرة بعد اتخاذ هذا القرار.

متحدث الصحة يكشف تكلفة المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الصحية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا منذ عام 2014، حيث ارتفعت موازنة القطاع الصحي بشكل كبير لتصل إلى 319 مليار و500 مليون جنيه في عام 2024.

خلال مداخلة هاتفية للدكتور حسام عبد الغفار عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن هذه الزيادة تعني أن موازنة الصحة ارتفعت بمقدار أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين الخدمات الصحية.

وزير الثقافة: تطبيق "كتاب" يهدف لتعزيز القراءة الرقمية ومواجهة تكاليف الطباعة المرتفعة

أشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالإقبال الكبير الذي شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، حيث تجاوز عدد الزوار 5 ملايين حتى الآن.

خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TeN"، أكد الوزير أن نشر الوعي الثقافي يُعد الدرع الأقوى لمواجهة الأفكار السلبية التي قد تهدد المجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الثقافة كأداة فاعلة في بناء الوعي الجماعي.

الإفتاء توضح حكم تطويل وتضفير الشعر عند الرجال

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل أحد متابعيه حول حكم الشرع في شاب يريد تطويل الشعر وعمله ضفائر؟.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس أن تطويل الشعر لا حرج فيه، وأنه أمر مشروع في ذاته، ولكن يجب مراعاة العرف والعادات الاجتماعية في المكان الذي يعيش فيه الشخص، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أطول من شحمة أذنه، وكان ذلك مقبولًا في زمانه.

الإفتاء: التسول عبر الإنترنت واستغلال عطف الناس محرم شرعًا

أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال البث المباشر أو غيره، يعد أمرًا محرمًا في الشريعة الإسلامية إذا كان الشخص لا يعاني من حاجة حقيقية.

خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أوضح عبد العظيم أن الشخص الذي يتسول عبر الإنترنت دون أن يكون في حالة ضرورة ملحة يرتكب إثمًا كبيرًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس وهو غني عنهم جاء يوم القيامة ومسألته خموش في وجهه".

الشيخ خالد الجندي يوضح الفرق بين المعجزة والكرامة والخارقة

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن "اللام" في الآية الكريمة "لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" التي تتعلق بقصة الإسراء والمعراج، تشير إلى التعليل، حيث أن الله سبحانه وتعالى أراد إكرام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل خاص.

خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية dmc، أشار الجندي إلى أن هذه رحلة الإسراء والمعراج تحمل أبعادًا متعددة من التسرية والتخفيف عن النبي.