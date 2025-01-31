طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: رياح وأمطار وشبورة بهذه المناطق

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 31 يناير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن طقس الـ6 أيام المقبلة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة منها نشاطًا للرياح وسقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس اليوم يسودها، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "هيئة الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتابعت: طقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة الطقس من السبت 1 فبراير 2025 وحتى الأربعاء 5 فبراير 2025، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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