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تصل لـ5 آلاف دولار في هذا التوقيت.. تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

06:00 ص الجمعة 31 يناير 2025

المتحف المصري الكبير

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة منشورًا رسميًا بشأن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير لعام 2025، مع تحديد الأسعار خلال مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية.

وتضمن المنشور، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، تفاصيل الأسعار التي ستُطبق حتى 3 يوليو 2025، وكذلك من 4 يوليو 2025.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير حتى 3 يوليو 2025

الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمية:

الفرد المصري: 200 جنيه مصري

غير المصري: 22 دولار أمريكي.

الزيارة خلال الفتح المسائي:

الفرد المصري: 200 جنيه مصري

غير المصري: 22 دولار أمريكي

الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص):

- 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فردًا.

- مبلغ 100 دولار أمريكي يُضاف لكل فرد إضافي عن العدد المحدد.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير من 4 يوليو 2025

الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمية:

- الفرد المصري: 200 جنيه مصري.

- غير المصري: 30 دولار أمريكي.

الزيارة خلال الفتح المسائي:

- الفرد المصري: 200 جنيه مصري.

- غير المصري: 30 دولار أمريكي.

الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص):

- 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فردًا.

  • مبلغ 100 دولار أمريكي يُضاف لكل فرد إضافي عن العدد المحدد.
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