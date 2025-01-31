تعرضك للغرامة.. تجنب ٤ أخطاء عند استخدام عداد الكهرباء "مسبق الدفع"

كتب- محمد صلاح:

يتعرض العديد من مستخدمي العداد مسبق الدفع "أبو كارت" لبعض المواقف خلال تعاملهم مع العداد الأمر الذي يترتب عليه إقرار غرامات مالية بسبب الوقوع في تلك الأخطاء.

ويستعرض "مصراوي" بعض الأخطاء التي تؤدي لفرض غرامة مالية على عداد الكهرباء مسبق الدفع، وفق ما حدده جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي: -

1- في حالة إذا قام صاحب العداد بالسماح لأحد الأشخاص بسرقة الكهرباء من العداد الخاص به للحصول على وصلة.

2- إذا قام صاحب العداد بتحريك العداد الخاص به ونقله من مكانه، دون إخطار شركة الكهرباء بذلك.

3- إذا قام صاحب العداد باستبدال أسلاك التوصيل الخاصة بالعداد الخاص به، دون أن يرجع إلى شركة الكهرباء التابع لها.

4- كما يتعرض المواطن للمسائلة ودفع الغرامة، في حال إذا قام بفتح الغطاء الخاص بالروزتة الخاصة بأسلاك توصيل الكهرباء للعداد.

وتوجد بعض العلامات التي تشير إلى أن عداد الكهرباء الخاص بك قد تم التلاعب به، لذلك عليك متابعة اللمبة الحمراء الموجودة في عداد الكهرباء الخاص بك.

وفي حالة إذا تمت إضاءة اللمبة الحمراء، فيجب إبلاغ الشركة على الفور، حتى تتجنب التعرض لدفع غرامة مالية.