الفريق أسامة ربيع يتوقع موعد عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية

كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك إشارات إيجابية تشير إلى تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى عودة السفن التجارية للعبور عبر القناة بشكل تدريجي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، أشار إلى أن هذه الإشارات تشمل إعلان الحوثيين عن وقف هجماتهم على السفن التجارية، بالإضافة إلى الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن القوات المشتركة الأمريكية في البحرين أعلنت عن عبور ست سفن، ثلاث منها أمريكية وثلاث أخرى بريطانية، عبر البحر الأحمر دون تعرضها لأي هجمات.

وأكد أن هذه الإشارات الإيجابية قد تشجع الشركات الملاحية على العودة إلى استخدام قناة السويس، خاصة بعد أن أفرج الحوثيون عن طاقم السفينة "جلاكسي ليدر"، التي كانت تحتجزها.

وأضاف أن هيئة قناة السويس تبذل جهودًا كبيرة لاستعادة ثقة الشركات الملاحية، حيث عقد اجتماعات مع ممثلي الشركات والتوكيلات لمعرفة استعداداتهم للعودة.

وأشار إلى أن العديد من الشركات أبدت استعدادها للعودة بمجرد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية. وقال: "احنا جاهزين 100% في التشغيل والخدمات، وننتظر عودة السفن لقناة السويس".

وتطرق الفريق ربيع إلى التحديات التي تواجه الشركات الملاحية، مثل ارتفاع تكاليف الوقود والأجور، حيث طالب البحارة بزيادة أجورهم بأربعة أضعاف بسبب طول مدة الرحلات. وأكد أن هذه التحديات تؤثر على سلاسل الإمداد وتأخر وصول البضائع، مما يزيد من الضغوط على الشركات.

من ناحية أخرى، أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتحسين الخدمات وتسهيل عبور السفن، بما في ذلك توسيع القطاع الجنوبي للقناة وتعميقها، مما أدى إلى تحسين الملاحة بنسبة 28%. كما أطلقت الهيئة خدمات جديدة مثل إصلاح السفن والإنقاذ البحري، والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا من الشركات.

وأكد الفريق ربيع أن الهيئة مستعدة لاستقبال السفن بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية، متوقعًا أن تبدأ العودة التدريجية خلال الربع الأول من عام 2025، مع زيادة أعداد السفن بنسبة 10%، ثم بنسبة 30 إلى 40% في الربع الثاني، على أن تعود الأعداد إلى مستواها الطبيعي بنهاية العام إذا لم تحدث أي هجمات جديدة.

واختتم حديثه بتأكيد أهمية قناة السويس كمصدر رئيسي للعملة الصعبة لمصر، مشيرًا إلى أن المصريين يتابعون تطورات القناة باهتمام كبير، نظرًا لدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.

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