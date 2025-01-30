“هل إنسانيتنا هي المشكلة؟”.. نقاش مع المفكر علي حرب في معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 المفكر اللبناني علي حرب في لقاء تحت عنوان “هل إنسانيتنا هي المشكلة؟”، والذي أداره الكاتب محمد شعير، رئيس تحرير “عالم الكتاب” سابقًا ونائب رئيس تحرير جريدة “أخبار الأدب”.

في بداية اللقاء، أعرب محمد شعير عن سعادته بمشاركة علي حرب، الفيلسوف والباحث الذي طرح أسئلة إشكالية حول الحداثة والخطابات الأصولية على مدار نصف قرن، وذكر أن حرب هو مؤلف لحوالي 30 كتابًا من بينها “إنسانيتنا على المحك” و”كلمات صنعت خراب لبنان”، مشيرًا إلى أن حرب يرى أن الأزمة ليست محصورة في المنطقة العربية فقط بل تشمل العالم أجمع.

من جانبه، عبّر علي حرب عن سعادته بعودته إلى القاهرة بعد غياب دام 6 سنوات، مقدمًا شكره للدكتور أحمد بهي الدين العساسي على الدعوة.

وتحدث حرب عن الوضع الراهن في العالم الذي وصفه بالمتسارع والمضطرب، موضحًا أن الأزمات العالمية الحالية، مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، تشهد على تفاقم الأزمات التي كان يُعتقد أن البشرية قد تجاوزتها.

وأشار حرب إلى أن الأزمات تتعلق بعدد من العوامل مثل التشريح القومي والإمبريالي، والأزمات الاجتماعية مثل التحرش والاغتصاب في أوروبا والولايات المتحدة، كما تناول التحديات التي تطرحها الثورات التكنولوجية على العقل البشري وحقوق الإنسان.

وأوضح حرب أن إنسانيتنا هي المصدر الرئيسي للمشاكل التي نعاني منها، مشيرًا إلى أن الإنسان غالبًا ما يكون الجاهل بأبعاد إنسانيته مؤكداً على أن الحلول لا تأتي من خلال المعالجات الأحادية، بل يجب أن تكون متعددة ومتنوعة، وأن الإنسان لا يمكنه التحكم في مجريات الأمور لكن يمكنه المساهمة في خلق وقائع جديدة.

فيما يخص القراءة والتأويل، أشار حرب إلى أن القراءة الخلاقة هي التي تأتي بجديد، مؤكداً أن الحرية الحقيقية تتطلب إنتاج أفكار، لا مجرد النضال ضد السلطات.

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