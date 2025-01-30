محمود سعد: ابتعادي عن برامج "التوك شو" أفضل قرار في حياتي

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي محمود سعد أنه لا يندم على قرار ابتعاده عن تقديم برامج "التوك شو"، بل اعتبر ذلك من أفضل القرارات التي اتخذها في حياته.

عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، أوضح "سعد"، أن قرار الابتعاد لم يكن خيارًا شخصيًا بالكامل، بل جاء في سياق ظروف اعتبرها محاولات لإزعاجه، إلا أنه شعر بسعادة كبيرة بعد اتخاذ هذا القرار.

وأضاف الإعلامي الشهير أنه تلقى عروضًا عديدة للعودة إلى تقديم برامج "التوك شو"، لكنه رفضها جميعًا، مؤكدًا أنه لم يكن أبدًا شغوفًا بهذا النوع من البرامج رغم عمله فيه لفترة طويلة.

وأشار إلى أنه لا يرغب في العودة إلى هذا النوع من البرامج مرة أخرى، قائلًا: "أنا مبحبش التوك شو ومحبتوش أبدًا في شغلي، لكن كنت بشتغله ومحبش أرجعله أبدًا".

وتابع سعد: "كان من أهم الحاجات اللي حصلتلي.. مقدرش أقول إني أخدت القرار، هي من الحاجات اللي أُخذت عشان تضايقني، فأسعدتني جدًا جدًا، لأن بعد كده اتعرض عليا حاجات مرضتش أعملها".

وأكد أنه لا يندم على أي شيء يحدث في حياته، قائلًا: "ما يحصل اللي يحصل مش مشكلة.. أنا مندمتش على حاجة بتحصل".

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