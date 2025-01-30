إبداع موسيقي واستعراضات مبهجة في ختام فعاليات المسارح المكشوفة بمعرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

اختتمت المسارح المكشوفة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات يومها السابع وسط أجواء من البهجة والفرح، حيث امتلأت الساحات بضحكات الأطفال وتصفيق الجمهور وأنغام الموسيقى، مع تنوع العروض الثقافية والفنية التي احتفت بالإبداع والمواهب الشابة.

على مسرح بلازا 1، أبهرت فرقة «بنات وبس»، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، الحضور بعرض استعراضي حيوي مليء بالحركة والفرح، حيث قدمت الفتيات لوحات راقصة معاصرة امتزج فيها الإبداع بالابتكار، مما أضفى أجواءً مبهجة نالت إعجاب الجمهور.

واختتمت الفعاليات بعرض ساحر لفرقة أوركسترا النور والأمل، التابعة لصندوق التنمية الثقافية، حيث استمتع رواد المعرض بمقطوعات موسيقية راقية عكست تميز الفرقة وروعة أدائها.

أما مسرح بلازا 2، فقد شهد لمسة فنية خاصة مع فرقة عمان للفنون الشعبية، ضيف شرف المعرض، حيث قدمت عرضًا تراثيًا مميزًا جمع بين العزف التقليدي وفن البرعة والفلكلور العماني، إلى جانب الموسيقى الشرقية والخليجية، في مزيج خطف أنظار الجمهور.

كما قدم كورال الشباب، التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، أداءً مميزًا أظهر جماليات الصوت وقوة الأداء، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأغنيات التي جمعت بين الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة في تناغم أضفى مزيدًا من السحر على الأمسية، وسط تفاعل وإشادة من الحضور.

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