وزير الثقافة: تطبيق "كتاب" يهدف لتعزيز القراءة الرقمية ومواجهة تكاليف الطباعة المرتفعة

كتب- حسن مرسي:

أشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالإقبال الكبير الذي شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، حيث تجاوز عدد الزوار 5 ملايين حتى الآن.

خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TeN"، أكد الوزير أن نشر الوعي الثقافي يُعد الدرع الأقوى لمواجهة الأفكار السلبية التي قد تهدد المجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الثقافة كأداة فاعلة في بناء الوعي الجماعي.

وعن إطلاق تطبيق "كتاب" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، أكد هنو أن التطبيق الجديد يهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية وتسهيل الوصول إلى المحتوى الثقافي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطباعة التي أصبحت عبئًا على الناشرين والمواطنين على حد سواء.

وأوضح الوزير أن التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، تُعد من أبرز العقبات التي تواجه صناعة النشر حاليًا.

وأضاف أن وزارة الثقافة تعمل على التغلب على هذه التحديات من خلال الاعتماد على الوسائط الرقمية الحديثة، والتي توفر بديلًا فعالًا للنشر التقليدي.

كما أكد أن الوزارة تسعى لتصدير المنتج الثقافي المصري إلى الخارج، من خلال التوسع في تنظيم المعارض المتخصصة خارج مصر، مما يعزز التأثير الثقافي الإقليمي للمنتج المصري.

وتطرق الوزير إلى مشكلة ضعف الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية، مؤكدًا أن الترجمة يجب أن تتم من قبل متحدثين أصليين للغات الأجنبية لضمان دقة وجودة النصوص المترجمة.

ودعا إلى تعاون أكبر بين وزارة الثقافة والملحقين الثقافيين المصريين في الخارج لتعزيز جهود الترجمة ونقل الثقافة العربية إلى العالم.

اقرأ أيضا..

رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

تظهر بعد قليل.. رابط الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة