حدث في 8 ساعات| توفير 95 فرصة عمل بالإمارات والسعودية.. وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها إعلان محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير 95 فرصة عمل في دولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 31 يناير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

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تظهر بعد قليل.. رابط الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إعلان نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024-2025 مساء اليوم الخميس.

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صور.. صالة الطفل بمعرض الكتاب تقدم أنشطة تفاعلية مميزة لتنمية مهارات الأطفال

شهدت صالة الطفل في اليوم السابع من فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز حبهم للفنون والثقافة.

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وزير العمل يبحث مع نظيره التركي صياغة بروتوكول لتوفير عمالة مدربة للسوق التركي

التقى محمد جبران، وزير العمل مع نظيره التركي، وداد إيشيق هان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات سوق العمل وتبادل الخبرات، في إطار مشاركتهما في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يُعقد في الرياض.

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"محلية النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث تخصيص 100 فدان تابعة لجامعة القاهرة لإقامة مشروعات تنموية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تخصيص 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة، والواقعة في نطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تشمل قطاعات التعليم، الصحة، الرياضة، والثقافة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات سكنية للمواطنين، في ظل النقص الشديد في الخدمات بالحي.

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مصدر يكشف موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025.

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وزير السياحة: استقبلنا أكثر من 15 مليون سائح في 2024 ونستهدف زيادة الأعداد 6%

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري يظل محط أنظار السياح، نظرًا لما يتمتع به من أمن واستقرار في الأوضاع، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية في البلاد، رغم الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

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رئيس الوزراء: نرفض إجراءات تهجير الفلسطينيين قسريًا لأي دولة جوار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، مع نظيره العراقي محمد شياع السوادني، عقب جلسة المباحثات بي الجانبين.

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الصحة تغلق فروع عيادة شهيرة متخصصة في الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق فروع عيادة "جوفيا كلينك" المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، لمخالفتها الاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، وذلك خلال حملة للعلاج الحر في محافظتي القاهرة والجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء.

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العمل: قانون العمل الجديد يضمن إجازتي الأمومة والأبوة لتحقيق التساوي بين الجنسين

شاركت وزارة العمل، في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة بجنيف، برفقة الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية.

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الجيزة: تعيين أكثر من 4 آلاف بالقطاع الخاص بينهم 207 من ذوي الهمم

استعرض المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الجهود التي بذلتها مديرية العمل خلال الشهر الماضي في تعزيز فرص العمل وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال.

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فرص عمل في السعودية والإمارات برواتب تصل لـ53 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير 95 فرصة عمل في دولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم.

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رئيس الوزراء ونظيره العراقي يترأسان الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد، أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وذلك بحضور عددٍ كبير من الوزراء والمسئولين من الجانبين.

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رواتب مجزية و4 أيام عمل| فرص عمل متاحة بهذه المحافظة -التخصصات والتقديم

كشفت وزارة العمل، عن إتاحة 500 فرصة عمل جديدة في شركة "فريش إليكتريك" للأجهزة المنزلية، بمحافظة الشرقية.

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"مدبولي" يصل العراق لترؤس وفد مصر باجتماعات اللجنة العليا المشتركة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار بغداد الدولي، لترؤس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، يُرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء والمسئولين، حيث استقبله بأرض المطار، أثير داود الغريري، وزير التجارة العراقي (وزير بعثة الشرف)، والسفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق.

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مؤسسة مجدي يعقوب تكشف موعد افتتاح مركز القلب الجديد بالقاهرة

كشف الدكتور مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن موعد افتتاح مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة.

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