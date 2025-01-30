تصل لـ200 ألف جنيه.. "شركات السياحة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار عمرة رمضان 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسباب ارتفاع أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان 2025، مشيرًا إلى أن التكلفة المرتفعة تعود بشكل رئيسي إلى صعوبة توفير رحلات طيران كافية لتلبية الطلب المتزايد.

تحديات تشغيل رحلات الطيران

وأوضح "عبداللطيف"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هناك محاولات لإدخال خطوط طيران جديدة بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، لكن الأمر لا يزال يواجه تحديات كبيرة، ولم يتم تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن بعض أسعار تذاكر الطيران وصلت إلى 35 ألف جنيه، ما يعقد إمكانية خفض أسعار برامج العمرة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن شهر رمضان 2025 سيشهد لأول مرة تشغيل رحلات عمرة جوية ونيلية.

تفاصيل أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان

من جانبه، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 2025، موضحًا أن التكاليف تختلف حسب مستوى الخدمات الفندقية ونوع البرنامج السياحي.

البرامج الاقتصادية: تبدأ تكلفتها من 68 ألف جنيه للإقامة في المدينة المنورة، وتصل إلى 90 ألف جنيه للإقامة في مكة المكرمة.

برامج العمرة الفاخرة الخمس نجوم: تبدأ من 110 آلاف جنيه للإقامة في مكة، و75 ألف جنيه للإقامة في المدينة، بينما قد تصل التكلفة إلى 200 ألف جنيه وفقًا لمستوى الخدمات المقدمة وجودة الإقامة الفندقية.

وأشار "عابد" إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا متوقعًا على عمرة رمضان 2025، خاصة في العشر الأواخر.

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