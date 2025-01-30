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الإفتاء: التسول عبر الإنترنت واستغلال عطف الناس محرم شرعًا

07:55 م الخميس 30 يناير 2025

الدكتور أحمد عبد العظيم

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال البث المباشر أو غيره، يعد أمرًا محرمًا في الشريعة الإسلامية إذا كان الشخص لا يعاني من حاجة حقيقية.

خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أوضح عبد العظيم أن الشخص الذي يتسول عبر الإنترنت دون أن يكون في حالة ضرورة ملحة يرتكب إثمًا كبيرًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس وهو غني عنهم جاء يوم القيامة ومسألته خموش في وجهه".

وأضاف أن طلب المال بطريقة غير مباشرة عبر الإنترنت واستغلال عطف الناس يعتبر تسولاً محرمًا، مشددًا على ضرورة التأكد من حاجة الشخص قبل تقديم المساعدة.

كما وجه أمين الفتوى رسالة إلى الأشخاص الذين يتسولون عبر الإنترنت، ناصحًا إياهم بالبحث عن طرق صحيحة للحصول على المساعدة إذا كانوا في حاجة فعلية.

وقال: "إذا كنت محتاجًا فعلاً، يجب عليك اللجوء إلى الجمعيات الخيرية أو المقربين منك الذين يمكنهم مساعدتك، بدلاً من اللجوء إلى هذه الطريقة التي قد تكون وسيلة للربح غير المشروع".

وأكد عبد العظيم على أهمية تحري الدقة والحذر عند تقديم الصدقات، داعيًا الناس إلى التأكد من أن أموالهم تذهب إلى المحتاجين الحقيقيين وعدم الانخداع بالمحتوى المعروض عبر الإنترنت دون التحقق من مصداقيته.

وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية فحسب، بل قد تشكل أيضًا استغلالاً لجهود المحسنين وعواطفهم.

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