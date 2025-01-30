الشيخ خالد الجندي يوضح الفرق بين المعجزة والكرامة والخارقة

كتب- حسن مرسي:

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن "اللام" في الآية الكريمة "لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" التي تتعلق بقصة الإسراء والمعراج، تشير إلى التعليل، حيث أن الله سبحانه وتعالى أراد إكرام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل خاص.

خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية dmc، أشار الجندي إلى أن هذه رحلة الإسراء والمعراج تحمل أبعادًا متعددة من التسرية والتخفيف عن النبي.

وذكر الجندي أن الله تعالى أراد من هذه الرحلة أن يُسري عن نفس النبي الكريم، ليخفف عنه الأعباء والمصاعب التي واجهها، ويعزيه في وجه المحن التي صادفها.

وتعتبر هذه الرحلة مرسلة كنوع من "جبر الخاطر"، حيث كانت بمثابة معجزة ضخمة تُظهر قدرة الله ودعمه لرسوله في أوقات الشدة.

وتناول الشيخ الجندي مفهوم المعجزة، مشيرًا إلى أنها باتت تتجاوز قدرتها التجريبية على الفهم والتكرار من قبل الآخرين، قائلًا: "المعجزة هي الأمر الذي يعجز الآخرين عن أن يأتوا بمثيله".

وتطرق إلى تمييزه بين أنواع الكرامات خوارق العادات، موضحًا أن الكرامة تعود للرجال الصالحين الذين يُكرمون من الله دون القدرة على تكرارها.

أن الخارقة هي أمر خارق للعادة يجريه الشيطان على أيدي أوليائه، بالتلبيس والتدليس، كما جاء في قوله تعالى: “فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى”،

أما النوع الرابع من خوارق العادات فهو الفاضحة، وهي أمر خارق للعادة يحدث على أيدي الأدعياء فضحًا لهم وعلى غير مرادهم.

اقرأ أيضا..

رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

تظهر بعد قليل.. رابط الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة