رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 31 يناير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إنه يسود خلال الساعات المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس غدًا يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

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