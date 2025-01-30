تظهر بعد قليل.. رابط الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إعلان نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024-2025 مساء اليوم الخميس.

وقالت المديرية، في بيان، قبل قليل، إنه سيتم إتاحة النتيجة من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي على الموقع الرسمي للمديرية مجانا، عبر الرابط التالي، من هنا. www.cairomoe.net

وأكدت المديرية، أنه سيتم إتاحة النتائج بجميع مدارس القاهرة اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 1 فبراير 2025.



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