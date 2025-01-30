سفر بدون توقف.. تسيير رحلات مباشرة بقطار العاصمة بداية فبراير

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق الخط الثالث وقطار العاصمة "القطار الكهربائي الخفيف"، عن تسيير رحلات مباشرة -بدون توقف- من محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إنه ابتداءً من 1 فبراير المقبل سيتم تسيير رحلتين مباشرتين الساعة 7:30 و8:00 صباحًا من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة، بدون أي توقف.

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