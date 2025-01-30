صور.. صالة الطفل بمعرض الكتاب تقدم أنشطة تفاعلية مميزة لتنمية مهارات الأطفال

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:



شهدت صالة الطفل في اليوم السابع من فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز حبهم للفنون والثقافة.



تضمنت الأنشطة ورشًا فنية، قولية وتفاعلية، حيث قدم الدكتور مصطفى غنايم فقرة بعنوان "حكايات الانتصار" من تنظيم المركز القومي لثقافة الطفل، التي تفاعل فيها الأطفال مع القصص الملهمة بأسلوب مشوق.



كما شهدت الصالة لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير عن ديوان "سكر بره"، وأدار اللقاء الكاتب جلال الدين جمال، حيث شارك كل من ساجد عبد الفتاح وجينا منير بتجربتيهما الإبداعية في مجالي الكتابة والشعر.



وقدمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورشة بعنوان "أنا أذكى" بإشراف الدكتورة هدير محمد، تلتها ورشة تربوية بالعرائس بعنوان "الأمل" قدمتها رانيا سلامة.



وفي إطار الأنشطة التفاعلية، نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ورش حكي تحت عنوان "حكايات من بلادي" التي أدارها الباحث حسن الحلوجي.



كما قدمت الفنانة نيرفانا محمد ورشة حكي بالعرائس، إلى جانب ندوة علمية للأطفال قدمتها الدكتورة ضحى عبده.



و قدم المركز القومي للبحوث ندوة علمية للأطفال استعرضت فيها الدكتورة ضحى عبده بعض الاكتشافات العلمية بأسلوب مشوق يعزز فضول الأطفال العلمي.



أما في ركن الورش الفنية، فقد شهدت الصالة مجموعة من الأنشطة الإبداعية مثل تصميم ماسك بابا نويل، صناعة قلادة فرعونية، الرسم على الوجه، وتنفيذ ألعاب بالورق.



بالإضافة إلى ورش من الهيئة المصرية العامة للكتاب التي شملت صناعة طيور من القماش، تصميم أورجامي لرسائل معايدة، وتعليم الكروشيه.



كما تم تقديم ورش رسم وتلوين لقصة مصورة مستوحاة من أعمال الكاتبة فاطمة المعدول بعنوان "شخصية المعرض"، وورشة "على رأسه ريشة"، إلى جانب ورشة طباعة على القماش، وورشة فنية باستخدام ورق الشجر وإعادة تدوير الأسطوانات المدمجة.



وفي تعاون مع الشركة القابضة للمياه، تم تنظيم ورش رسم وتلوين، عروض مسرح العرائس، وألعاب تفاعلية مثل العجلة الدوارة، السلم والثعبان، التلوين على الوجوه، المتحري الصغير، بنك الحظ، ولعبة الميموري.



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