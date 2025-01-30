مساعد وزير الري خلال ندوة بمعرض الكتاب: 97% من المياه على سطح الأرض مالحة

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت قاعة "ديوان الشعر" في معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "نهر النيل تاريخ ممتد"، التي تناولت محور "المؤسسات" ضمن فعاليات اليوم السابع من الدورة الـ 56 للمعرض، بمشاركة الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير بوزارة الموارد المائية والري، وأدارها الدكتور محمد يوسف.

أهمية نهر النيل ودوره في تاريخ مصر

استهل الدكتور خالد وصيف حديثه باستعراض أهمية المياه في الكون، موضحًا أن 97% من المياه على سطح الأرض مالحة، بينما لا يستفيد الإنسان إلا من 3% فقط منها.

وأشار إلى أن نهر النيل، كأطول نهر في العالم، يتميز بتدفقه من الجنوب إلى الشمال، على عكس معظم الأنهار الأخرى.

وأوضح أن المؤرخ هيرودوت وصف مصر بـ"هبة النيل"، مشيرًا إلى دوره المحوري في نشأة الحضارة المصرية القديمة، حيث شكل أساس الزراعة والاستقرار البشري منذ آلاف السنين.

كما لفت إلى أن الملك مينا كان أول من تدخل في تحديد مسار النيل في 3200 قبل الميلاد.

مشروعات الري الكبرى وتأثيرها

تطرق مساعد وزير الموارد المائية والري إلى دور محمد علي باشا في تطوير شبكات الري المصرية، إذ أنشأ ترعة المحمودية وغيرها من القنوات لتحفيز الزراعة ودعم الجيش.

لكنه أوضح أن هذه المشاريع شهدت تضحيات كبيرة من الفلاحين المصريين الذين فقدوا حياتهم خلال تنفيذها.

كما أشار إلى الدور البارز الذي لعبه عباس حلمي في إنشاء خزان أسوان، الذي مثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد المائية في مصر، وساهم في توليد الكهرباء لاحقًا.

وفي هذا السياق، تحدث عن السد العالي، موضحًا تأثيره السياسي والاقتصادي في تحسين إدارة مياه النيل، وحماية مصر من الفيضانات والجفاف.

التحديات المائية في مصر

ناقش وصيف تحديات الموارد المائية في مصر، مثل:

- ندرة المياه العذبة، وأهمية مياه الأمطار، التحلية، والمياه الجوفية كبدائل استراتيجية.

- الحاجة إلى معدات متخصصة لاستخراج المياه الجوفية غير المتجددة.

- تأثير التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية وما تسببه من ارتفاع في منسوب المياه المالحة.

كما أشار إلى قضية ترعة السلام، مؤكدًا أن بعض دول حوض النيل اعترضت على إنشائها، لكن مصر تمسكت بحقها في المشروع استنادًا إلى خريطة هيرودوت التاريخية، التي تدعم مشروعيته.

مصر وعلاقتها بدول حوض النيل

اختتم الدكتور خالد وصيف الندوة بالتأكيد على أن مصر تحافظ على علاقات قوية مع دول حوض النيل، وتدعمها من خلال مشروعات تنموية مشتركة، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية والحفاظ على الأمن المائي للجميع.

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