وزير العمل يبحث مع نظيره التركي صياغة بروتوكول لتوفير عمالة مدربة للسوق التركي

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل مع نظيره التركي، وداد إيشيق هان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات سوق العمل وتبادل الخبرات، في إطار مشاركتهما في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يُعقد في الرياض.

تعزيز التعاون وتوفير العمالة المدربة لتركيا

خلال اللقاء، أكّد الوزيران على العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتركيا في مختلف المجالات، حيث تناول اللقاء أيضًا سبل تفعيل التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وتنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في تركيا.

وأوضح "جبران"، استعداد وزارة العمل المصرية لتوفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل التركي، بما يعزز من فرص التعاون بين البلدين في هذا المجال.

اتفاق على صياغة بروتوكول التعاون المشترك

كما تم الاتفاق بين الوزيران على الخطوط الأساسية لصياغة بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنقل الأيدي العاملة، وتم تحديد الإجراءات والخطوات اللازمة لتوقيع البروتوكول وتفعيله في أقرب وقت ممكن.

دعوة لزيارة القاهرة لتفعيل الاتفاق

في ختام اللقاء، وجه وزير العمل محمد جبران دعوة إلى نظيره التركي لزيارة القاهرة في شهر فبراير المقبل، بهدف تفعيل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها وتحديد الخطوات المقبلة في إطار التعاون بين البلدين في مجال سوق العمل.

اقرأ أيضًا:

مفتي الجمهورية لـ "مصراوي": الأمن نعمة عظيمة.. وهذه رسالتي للشعب بشأن الشائعات

توقعات طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: برودة والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات

رمضان 2025.. مواعيد العمل الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية