"محلية النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث تخصيص 100 فدان تابعة لجامعة القاهرة لإقامة مشروعات تنموية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تخصيص 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة، والواقعة في نطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تشمل قطاعات التعليم، الصحة، الرياضة، والثقافة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات سكنية للمواطنين، في ظل النقص الشديد في الخدمات بالحي.

رؤية جامعة القاهرة بشأن الأرض

أكد ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، خلال الاجتماع، أهمية الأرض بالنسبة للجامعة، مشيرًا إلى استخدامها في الأبحاث العلمية، خاصةً مع تعدد تخصصات الكلية، كما شدد على ضرورة قرب الأرض من مقر الكلية لضمان استمرار الأبحاث والتجارب الميدانية.

مناقشات النواب حول الطلب

من جانبه، اعتبر النائب هشام حسين، أن الأمر يبدو وكأنه احتفاظ بملكية الأرض دون استغلال حقيقي، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم الأولويات بما يخدم الصالح العام.



وقال: "علينا أن نضع أنفسنا مكان المواطنين الذين يعانون نقص الخدمات، مع التأكيد على أهمية البحث العلمي، لكن لا يجب التمسك بالأرض لمجرد الاحتفاظ بها دون تحقيق فائدة ملموسة".



وأضاف متسائلًا: "ماذا لو صدر توجيه من القيادة السياسية بالتعامل مع هذه الأرض على غرار ما حدث في منطقة الهجان؟ فقد تم نقل جامعة حلوان بالكامل إلى منطقة عين حلوان، باستثناء كليتين فقط، فلماذا لا يُدرس الأمر بنفس النهج بالنسبة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة؟".

تشكيل لجنة لدراسة الأمر

في ختام المناقشات، أوصى النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب وفيق عزت، وكيل اللجنة، تتولى:



- دراسة كافة المستندات المقدمة من كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

- طلب أي وثائق إضافية من الجهات المختصة.

- إعداد تقرير شامل خلال 45 يومًا لعرضه في اجتماع موسع لاتخاذ القرار النهائي بشأن تخصيص الأرض.



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