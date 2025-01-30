وزير السياحة: استقبلنا أكثر من 15 مليون سائح في 2024 ونستهدف زيادة الأعداد 6%

كتب- محمد أبو بكر:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري يظل محط أنظار السياح، نظرًا لما يتمتع به من أمن واستقرار في الأوضاع، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية في البلاد، رغم الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح "فتحي"، أن هذا الاستقرار ساهم في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر في عام 2024، حيث بلغ العدد الإجمالي 15.750 مليون سائح، مع توقعات بزيادة بنسبة 6% في الحركة السياحية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

فرص استثمارية واعدة في القطاع الفندقي

أوضح وزير السياحة والآثار أنه في إطار تشجيع الاستثمار الفندقي، توجد العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال داخل مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع السياحي بشكل عام.

زيادة في مقاعد الطيران لتعزيز الحركة السياحية

أشار "فتحي" إلى أن الوزارة تعمل على زيادة مقاعد الطيران المخصصة للسياح من الأسواق السياحية المختلفة، لاسيما الأسواق المستهدفة، وذلك بهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في المستقبل القريب، مما يساهم في تحقيق المزيد من النمو للقطاع السياحي.

المتحف المصري الكبير: تجربة سياحية غنية

أكد الوزير، أن المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه قريبًا، سيقدم تجربة سياحية متميزة وفريدة للزوار.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف بشكل كامل سيسهم في جذب المزيد من السياح، خصوصًا المهتمين بالمنتج السياحي الثقافي، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الليالي السياحية في البلاد.

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