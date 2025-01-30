الأزهر يكرم رئيس هيئة الكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- أحمد الجندي:

كرّم الأزهر الشريف الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية. في إطار تقديره لدور الهيئة المصرية العامة للكتاب في تعزيز المشهد الثقافي كما أناب عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، لتقديم التكريم.

جاء هذا التكريم تقديرًا للجهود التي بذلتها الهيئة في تنظيم المعرض، الذي شهد حضورًا واسعًا ومشاركة متميزة من كبرى دور النشر المصرية والعربية والدولية، إلى جانب البرامج الثقافية والفكرية التي أسهمت في نشر الوعي وتعزيز الفكر المستنير.

كما كان للهيئة دورًا بارزًا في تقديم إصدارات ثقافية متنوعة، بما في ذلك الكتب الفكرية والسياسية التي تثري الحوار الثقافي، إضافة إلى مبادرات "الكتب المدعومة"، التي ساهمت في تخفيض الأسعار وتشجيع القراءة بين مختلف الفئات، ودعم الأدباء والمفكرين الشباب من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في فعاليات المعرض، مما ساعد في اكتشاف مواهب جديدة.

وخلال التكريم، أشاد الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، بالدور الريادي لهيئة الكتاب في دعم الثقافة المصرية وترسيخ الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن المعرض أصبح منصة ثقافية عالمية تبرز مكانة مصر الرائدة في مجال النشر وصناعة الكتاب.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد بهي الدين عن امتنانه لهذا التكريم، موجهًا شكره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا على اعتزازه بالشراكة الثقافية بين هيئة الكتاب والأزهر الشريف، التي تعكس رؤية مشتركة لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الثقافي.

كما أشاد "بهي الدين" بالإقبال الكبير الذي شهده جناح الأزهر في المعرض، لما قدمه من محتوى فكري وتعليمي متميز، يسهم في نشر الفكر المستنير وتعزيز الحوار الثقافي البناء.

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