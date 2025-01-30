الصحة تغلق فروع عيادة شهيرة متخصصة في الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق فروع عيادة "جوفيا كلينك" المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، لمخالفتها الاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، وذلك خلال حملة للعلاج الحر في محافظتي القاهرة والجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على عيادات ومراكز علاج الأمراض الجلدية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف "عبدالغفار"، أن العيادة تضم عدة تخصصات، تشمل الأمراض الجلدية، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية، وجلسات الليزر والتجميل، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق فروع العيادة في المهندسين، وأكتوبر، والمعادي، والهرم، وحدائق الأهرام، ومدينة نصر.

من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، إلى أن المنشأة تعمل وتستقبل المرضى دون ترخيص، وتضم أجهزة ليزر غير مرخصة، كما تبين عدم وجود أطباء أثناء المرور، والطبيب المتواجد يعمل تحت التكليف ولا يحمل ترخيص مزاولة مهنة الجلدية.

وتابع "زكي"، أنه خلال المرور على المنشأة، تبيّن عدم وجود غرفة مخصصة للنفايات الطبية أو التعقيم، بالإضافة إلى عدم تعاقد المنشأة بفروعها المختلفة مع جهة مختصة للتخلص من النفايات، مما يؤدي إلى التخلص منها بطرق غير آمنة.

كما أضاف أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية.

وقال "زكي"، إنه تم تحرير محاضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، والتي شملت الإخلال بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت دون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة.

فيما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المستندات المطلوبة لترخيص مراكز العلاج بالليزر تتضمن أصل شهادة صلاحية المركز الطبي، واعتماد جهاز الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر، بالإضافة إلى أصل شهادة إجازة استخدام أجهزة الليزر الطبية، وأصل ترخيص مزاولة مهنة حديث لمستخدم الجهاز ولمدير المركز، فضلًا عن شهادة اجتياز دورة تدريبية في أمان الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر.

ودعا المتحدث، المواطنين، إلى الاطلاع على ترخيص المركز وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليه قبل البدء في إجراءات العلاج بالليزر، لضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.

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