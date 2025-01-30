الجيزة: تعيين أكثر من 4 آلاف بالقطاع الخاص بينهم 207 من ذوي الهمم

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الجهود التي بذلتها مديرية العمل خلال الشهر الماضي في تعزيز فرص العمل وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال.

وأوضح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، أن المديرية تمكنت من تعيين 4047 شابًا في منشآت القطاع الخاص، منهم 207 شابًا من أبناء ذوي الهمم، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين في مكاتب التشغيل.

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

التفتيش العمالي: 130 منشأة تحت المراجعة

في مجال التفتيش العمالي، أكّد المحافظ أن مديرية العمل قامت بالتفتيش على 130 منشأة، يعمل بها 12022 عاملًا، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 181 محضرًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة.

وأضاف أن المديرية نفذت 12 ندوة خلال الشهر الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، حيث استفاد منها 450 عامل، وتأتي هذه الندوات في إطار التوعية بأهمية بيئة العمل الآمنة وتطبيق معايير السلامة.

التشغيل الخارجي: مراقبة العقود وضمان التراخيص

فيما يخص التشغيل الخارجي، أفاد المحافظ، أن المديرية قامت بمراجعة 829 عقد عمل للخارج، وأجرت معاينة لـ 5 شركات متخصصة في إلحاق العمال بالخارج، وذلك للتأكد من استيفاء جميع التراخيص والشروط القانونية.

وتم التفتيش على 52 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث يعمل بها 11982 عاملًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات لضمان سلامة العمال وحمايتهم من المخاطر.

وأشاد محافظ الجيزة، بجهود مديرية العمل في دعم الشباب وتوفير فرص العمل للحد من مشكلة البطالة، مؤكدًا على أهمية هذه الجهود التي تشمل التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل، التدريب المهني، تنظيم ندوات ثقافة العمل الحر، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وغيرها من المبادرات الهادفة لدعم سوق العمل في المحافظة.

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