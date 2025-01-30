فرص عمل في السعودية والإمارات برواتب تصل لـ53 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير 95 فرصة عمل في دولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم.

وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن فرص العمل جاءت نتيجة لتنسيق مستمر بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج.

التخصصات المطلوبة للعمل في السعودية والإمارات

أشار الوزير إلى أن فرص العمل المتاحة في السعودية تشمل التخصصات التالية:

3 خبازين حلواني.

3 شيف جزارة.

2 شيف أجبان.

2 شيف أسماك.

وتتراوح رواتب فرص العمل في السعودية ما بين 3100 و3600 ريال سعودي.

أما في دولة الإمارات، فتشمل فرص المتاحة التخصصات التالية:

25 خباز حلواني.

20 شيف جزارة.

20 شيف أجبان.

20 شيف أسماك.

وتتراوح الرواتب لهذه الوظائف ما بين 3000 و3900 درهم إماراتي أي تصل إلى ما يزيد عن 53 ألف جنيه مصري.

شروط التقديم على فرص العمل في السعودية والإمارات

أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، على أن الشباب الراغب في التقديم لهذه الفرص يمكنه التقديم عبر الرابط التالي: هنا.

وأوضحت أن الشروط المطلوبة هي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة المطلوبة.

توفير تأمين صحي وتأمين على الحياة.

توفير تذاكر سفر كل عامين.

فترة التقديم

وأعلنت هبة أحمد أن فترة التقديم ستبدأ من اليوم الخميس، 30 يناير 2025، لمدة خمسة أيام فقط.

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