"محلية النواب" تناقش تأخر صرف تعويضات محور صلاح حسب الله

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب حسام عاشور حول تأخر صرف التعويضات الخاصة بمشروع إنشاء امتداد محور صلاح حسب الله الكفراوي، لأهالي منطقة منيل شيحة وطموه في محافظة الجيزة.

وفي تعليقه على الموضوع، قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إنه تم الحصول على إفادة من وزارة المالية تتضمن تخصيص 299 مليون جنيه لبدء صرف التعويضات لأصحاب الأراضي المتضررة، وذلك وفقًا للمسارات القانونية المتبعة.

كما ناقشت اللجنة طلبًا آخر من النائب محمد الحسيني بشأن تحديد موقف محطات رفع الصرف الصحي القديمة في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ودراسة إمكانية إلغائها بعد تنفيذ مشروع خط انحدار الصرف الصحي الجديد الذي يجري تنفيذه لخدمة المنشآت الحكومية.

كما تضمن الطلب تنفيذ خط مياه شرب جديد بقطر 300 مم من قسم شرطة بولاق الدكرور وحتى شارع حسن حمدي، بالإضافة إلى تنفيذ خط تصريف مياه الأمطار.

من جانبه، طالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم العالي ومياه الشرب لإيجاد حل سريع لهذا الموضوع وإفادة اللجنة بالتطورات والقرارات المتخذة في أسرع وقت.

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