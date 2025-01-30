وزارة العمل: تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت وزارة العمل المصرية مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، واستفادة من أفضل الخبرات لتطوير منظومة حقوق الإنسان.

وأشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إلى الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لضمان الحقوق الأساسية في العمل، مثل الحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، وهي من الحقوق الأساسية التي تؤثر على العديد من الحقوق الأخرى.

وأوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل دولية، بما في ذلك الاتفاقيات الأساسية، كما تدرس حاليًا التصديق على ثلاث اتفاقيات جديدة.

كما استعرض "عبدالعاطي"، نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.7% في عام 2024، مع تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص، وتوقعات بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في أبريل المقبل.

وفيما يخص المساواة بين الجنسين في العمل، تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، مع فروع في المحافظات ومنشآت العمل لضمان المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.

كما أكد الاهتمام الكبير بالعمالة غير المنتظمة من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب، بالإضافة إلى تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم هذه الفئات، وفي مجال دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تم تشغيل أكثر من 30 ألف شخص من ذوي الإعاقة.

وفيما يخص حماية العمالة المنزلية، أشار إلى إعداد مشروع قانون لحمايتهم، كما تم تعزيز الحريات النقابية من خلال تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس وتحسين الإجراءات الخاصة بتأسيس النقابات.

كما تم إصدار دليل قضائي لمعايير العمل الدولية لتوجيه القضاة في أحكامهم، بالإضافة إلى دعم العمال من خلال مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم.

أخيرًا، تم الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذي يشمل حظر العمل الجبري والفصل التعسفي، وضمان حق الإضراب، وحظر العنف والتحرش في بيئة العمل، وكذلك مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتطوير المحاكم العمالية المتخصصة.

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