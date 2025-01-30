وزير العمل: جاهزون لتوفير احتياجات السعودية من العمالة المصرية المدربة

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، مع عدد من رجال الأعمال، والمستثمرين السعوديين، ممثلي 35 شركة، وذلك بمقر السفارة المصرية، في لقاء نظمه مكتب التمثيل العمالي بالرياض، تزامنًا مع مشاركة الوزير جبران في المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في المملكة العربية السعودية، والذي تنتهي فعالياته اليوم الخميس.

شارك في لقاء المستثمرين السفير أحمد فاروق، والقنصل العام طارق المليجي، وضياء حماد، نائب السفير، ومحمد عليان، رئيس المكتب العمالي بالرياض، وعلي خلف، الملحق العمالي.

اللقاء الذي انعقد تحت عنوان "استقدام الكوادر المصرية بين الفرص والتحديات" استعرض خلاله الوزير "جبران"، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية لتنمية مهارات الشباب وتجهيزهم لسوق العمل في الداخل والخارج وفي كل التخصصات، والتطوير المستمر لمنظومة التدريب من أجل التشغيل التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء في الداخل والخارج.

واستشهد الوزير، باتفاقية الفحص المهني كنموذج التعاون مع المملكة العربية السعودية لضمان وجود عامل ماهر ومدرب لصالح الطرفين العامل وصاحب العمل، وجهود الوزارة في توعية العمال بالحقوق والواجبات، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير احتياجات سوق العمل السعودية من العمالة المصرية المدربة.

وتحدث القنصل العام، عن الجهود التي تبذلها السفارة ومكتب التمثيل العمالي بتوعية العمال المصريين بحقوقهم وواجباتهم والتواصل معهم من خلال ورش عمل ولقاءات لتعريفهم بأنظمة العمل السعودية، ومواجهة التحديات التي تواجههم.

وخلال اللقاء، جرى نقاش بين الوزير جبران والمستثمرين السعوديين، واستمع إلى رؤيتهم ومطالبهم من الكوادر المطلوبة للعمل، كما استعرض أمامهم المناخ الاستثماري الآمن في الجمهورية الجديدة، وتعهد بالتواصل المستمر معهم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي ختام اللقاء، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية وشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية لاستقدام الكوادر المصرية من كل التخصصات، للعمل بالخارج.

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