رمضان 2025.. مواعيد العمل الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، مواعيد العمل الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية خلال شهر رمضان المقبل 2025.

مواعيد العمل الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية رمضان المقبل

بحسب بيان وزارة السياحة، تم مناقشة والموافقة على مواعيد العمل الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي ستكون من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً يوميًا على أن يتم غلق شباك التذاكر الساعة 3 مساءً.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ترأس أمس الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب الاجتماع، قام الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بتقديم عرض تقديمي موجز عن إنجازات هيئة المتحف خلال الأشهر السابقة، حيث استعرض أداء المتحف ونسبة الإيرادات وأعداد الزائرين المصريين والأجانب التي حققها خلال الفترة من أبريل 2021 أي منذ افتتاح المتحف وحتى شهر يناير الجاري، موضحًا أن المتحف شهد خلال الربع الأخير من عام 2024، أعلى معدل للإيرادات في تاريخه.

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