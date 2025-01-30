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السكة الحديد تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على القضبان

12:57 م الخميس 30 يناير 2025

قطارات السكة الحديد

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كتب- محمد نصار:

ناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الهيئة، في بيان الخميس، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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