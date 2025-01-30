مفتي الجمهورية لـ "مصراوي": الأمن نعمة عظيمة.. وهذه رسالتي للشعب بشأن الشائعات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رسالة لجموع الشعب المصري، في ظل هذه الفترة الحرجة التي تنتشر فيها الشائعات لمحاولة النيل من الوطن.

وقال مفتي الجمهورية في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا:"الرسالة التي أبعث بها لجموع المصريين بضرورة الوحدة والاتحاد وعدم النظر إلى الشائعات والأقوال المغرضة التي لا يراد منها إلا تكدير الصفو العام ومحاولة الأخذ بالبلاد إلى مناطق لا يحمد عقباها".

وتابع مفتي الجمهورية:"نحن الحمد لله تبارك وتعالى في نعمة عظيمة وهي الأمن ونسأل المولى تبارك وتعالى دوامها، ما علينا إلا الأخذ بالأسباب والعمل والجد والاجتهاد والمشاركة في البناء والتشييد، وبإذن الله المولى عز وجل يكلل هذه الجهود بالتوفيق وحسن النتائج، فالمولى عز وجل يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وتابع في مفتي الجمهورية موجها حديثه لجموع الشعب المصري:"احذروا الشائعات وما يتم تداوله من أخبار مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأطيلوا النظر فيما ينقل إليكم وتسمعونه، لأن النظر بتأني لمثل هذه الأمور يحق على حقيقتها".

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