وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون في المجالات المشتركة

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل ، مع نظيره الأردني خالد البكار، للتباحث في العديد من الملفات المشتركة، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض،

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم الخميس، أكد الوزيران، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات.

تفعيل سبل التعاون المشترك

ناقش الوزيران، سبل تفعيل التعاون المشترك بين مصر والأردن في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في نفس الوقت.

وتم التطرق إلى وضع آليات جديدة لاستقدام العمالة، وبحث إمكانية الاتفاق على عقد عمل موحد يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين.

وأكد وزير العمل، جاهزية الوزارة لتوفير كافة أنواع العمالة والمهن في جميع القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

واتفق الوزيران، على تكثيف التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون في المحافل العربية والدولية في كافة قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، وجه محمد جبران، دعوة إلى نظيره الأردني، لزيارة القاهرة في أقرب وقت؛ لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد من كارت عداد الكهرباء

حكم الذهاب للحج بتأشيرة عمل.. أمين الفتوى يوضح - فيديو

وزيرة البيئة: ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤثر على ملايين الأشخاص بالعالم