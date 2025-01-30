رواتب مجزية و4 أيام عمل| فرص عمل متاحة بهذه المحافظة -التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن إتاحة 500 فرصة عمل جديدة في شركة "فريش إليكتريك" للأجهزة المنزلية، بمحافظة الشرقية.

مميزات فرص العمل المتاحة

جاءت مميزات فرص العمل المتاحة، كما يلي:

تأمين صحي واجتماعي لجميع العاملين.

سكن للمغتربين لتسهيل الحياة للعمال القادمين من خارج المحافظة.

مواصلات خاصة بالشركة لضمان راحة العاملين في التنقل.

نظام العمل: 4 أيام عمل في الأسبوع لمدة 12 ساعة، و2 يوم عمل لمدة 9 ساعات.

إجازة يوم الجمعة لكافة العاملين.

رواتب تبدأ من 6800 جنيه شهريًا، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور.

الوظائف المطلوبة

تشمل الوظائف المطلوبة وفق وزارة العمل العديد من التخصصات، وهي كالتالي:

400 عامل إنتاج: من 18 إلى 35 عامًا، ذكور وإناث.

50 عامل مخازن: من 18 إلى 35 عامًا.

50 مراقب أمن: من 18 إلى 40 عامًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على فرص العمل المتاحة

على الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة تقديم الأوراق التالية:

6 صور شخصية.

أصل شهادة الميلاد وشهادة الجيش.

أصل شهادة المؤهل (الدبلوم).

صورة بطاقة شخصية سارية.

برنت تأميني.

كعب عمل ساري.

فيش ساري.

نموذج 111.

كيفية التقديم على فرص العمل

يمكن التقديم على فرص العمل المتاحة من خلال الاتصال على الرقم 01284095566، والمقابلات الشخصية تتم من السبت إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا، بمقر الشركة في: العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة، مصنع الغسالة.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد من كارت عداد الكهرباء

حكم الذهاب للحج بتأشيرة عمل.. أمين الفتوى يوضح - فيديو

وزيرة البيئة: ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤثر على ملايين الأشخاص بالعالم