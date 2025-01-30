تعديلات قانون العمل الجديد.. إعادة هيكلة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج

كتب- محمد أبو بكر:

أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة على المادة 17 التي تنظم عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل وخارج البلاد، وذلك في إطار تنظيم وتشديد الإجراءات المتعلقة بمزاولة هذه العمليات.

كانت المادة 17 في نصها السابق تنص على أن عمليات إلحاق المصريين بالعمل تتم من خلال عدة جهات، فيما تم تعديل هذه الفقرة لتشمل جهات جديدة وتنظيمات محددة.

نص المادة 17 قبل التعديل:

كانت المادة 17 قبل التعديل تنص على الآتي:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، يتم إلحاق المصريين بالعمل داخل وخارج البلاد من خلال:

- الوزارة المختصة.

- الوزارات والهيئات العامة.

- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية التي تبرم تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.

- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

نص المادة 17 بعد التعديل:

أما بعد التعديل، فقد تم تحديث المادة لتشمل التنظيم التالي:

- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تتم مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل داخل وخارج البلاد من خلال الوزارة المختصة أو الجهات التالية:

- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

- المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

حذف البند الخامس:

تم حذف البند الذي كان يتيح للنقابات المهنية مزاولة عمليات إلحاق أعضائها المصريين للعمل داخل أو خارج البلاد، وكان ذلك في ضوء الدور الأساسي للنقابات المهنية في ضبط النشاط المهني والإشراف على ممارسته ورقابة أعضائها.

وتم التأكيد على أن هذه النقابات مسؤولة عن متابعة نشاط الأعضاء ومعاقبة من يخل بواجباتهم المهنية، ولكنها ليست الجهة المعنية بممارسة عمليات إلحاق العمالة سواء داخل أو خارج البلاد.

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