السيسي: أتقدم بخالص التعازي لصديقي ترامب في ضحايا تحطم طائرتي واشنطن

القاهرة - مصراوي:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي إلى الرئيس دونالد ترامب، والشعب الأمريكي، في ضحايا حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية فوق مطار رونالد ريجان بواشنطن.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع فيسبوك اليوم الخميس: "أتقدم بخالص التعازي إلى صديقي الرئيس "دونالد ترامب" والشعب الأمريكي في ضحايا حادث تحطم الطائرتين في واشنطن".

وأضاف الرئيس: "قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وأفادت مصادر أميركية بسقوط ضحايا إثر اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مطار ريجان في واشنطن.

وأكدت شركة أميركان إيرلاينز أن الطائرة التابعة لها كانت قادمة في رحلة داخلية من ويتشيا بولاية كنساس وعلى متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم لحظة وقوع الحادث فوق نهر بوتوماك، في حدود التاسعة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثانية صباح الخميس بتوقيت غرينيتش).