تجنب الغرامات المالية.. 4 أخطاء شائعة عند استخدام عداد الكهرباء مسبق الدفع

كتب- محمد صلاح:

قد يقع مستخدمو عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت" في بعض الأخطاء التي تؤدي إلى فرض غرامات مالية من قبل شركة الكهرباء.

4 أخطاء تعرضك لدفع غرامة مالية

لتجنب هذه الغرامات، يوضح "مصراوي" أبرز الأخطاء التي حددها جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك:

1- السماح للآخرين بسرقة الكهرباء عبر العداد الخاص بك، مثل منحهم وصلة غير قانونية.

2- نقل العداد من مكانه دون إخطار شركة الكهرباء بذلك.

3- استبدال أسلاك التوصيل الخاصة بالعداد دون الرجوع إلى الشركة المختصة.

4- فتح غطاء الروزتة الخاصة بأسلاك توصيل الكهرباء في العداد.

إشارة تنبهك إلى التلاعب بالعداد

إذا لاحظت إضاءة اللمبة الحمراء في العداد، فهذا قد يكون مؤشرًا على وجود تلاعب، وفي هذه الحالة، يجب إبلاغ شركة الكهرباء على الفور لتجنب دفع أي غرامات مالية.

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