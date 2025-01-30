مؤسسة مجدي يعقوب تكشف موعد افتتاح مركز القلب الجديد بالقاهرة

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن موعد افتتاح مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة.

وقال إسحاق في تصريحات لمصراوي، إنه من المقرر افتتاح العيادات الخارجية بالمركز في أغسطس المقبل، على أن تكون غرف العمليات جاهزة للعمل مع نهاية العام ليتم افتتاح المبنى بالكامل.

وأوضح أن مركز القلب بالقاهرة هو امتداد لمركز أسوان، الذي حقق قيمة علمية وإنتاجية كبيرة للغاية وأصبح مرجعًا عالميًا، حيث يتم الإشارة إليه في اجتماعات جمعيات القلب على مستوى العالم، ووصل مركز أسوان إلى مرحلة متميزة عالميًا، وسيكون مركز القاهرة امتدادًا له، ولكن بقدرة استيعابية أكبر.

وأضاف إسحاق: "قبل بدء العمل في المشروع، أجرينا دراسة شاملة للاحتياجات بالتعاون مع شركة "ماكينزي"، التي أكدت وجود حاجة كبيرة لإنشاء مراكز جديدة لعلاج أمراض القلب، نظرًا للعدد المتزايد من المرضى ولأن أمراض القلب تُعد السبب الأول للوفاة"، لافتًا إلى أنه جرى تصميم المبنى من الناحية المعمارية بواسطة أحد أكبر مصممي العالم، اللورد نورمان فوستر.

ويمتد المركز الجديد على مساحة 100 ألف متر مربع، ويقدم ثلاث خدمات رئيسية؛ الأبحاث الطبية والأدوية، والتدريب، والخدمات العلاجية إذ يتضمن 300 سرير، من بينها 148 سريرًا مخصصًا للعناية المركزة، وفق "إسحاق".

وسيُخصص المركز لإجراء عمليات القلب المعقدة، مع التركيز على توفير أكبر عدد ممكن من أسرة الرعاية الحرجة، إذ ستتزايد القدرة الاستيعابية في مركز القاهرة مقارنة بمركز أسوان، حيث نجري حاليًا نحو 1100 عملية قلب مفتوح و3500 عملية قسطرة سنويًا، منها 40% للأطفال و60% للبالغين.

ومن المتوقع أن يتيح مركز القاهرة إجراء أكثر من 3000 عملية قلب مفتوح سنويًا، بالإضافة إلى 12 ألف عملية قسطرة، بخلاف خدمات العيادات الخارجية.

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