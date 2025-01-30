حدث ليلًا| توضيح حكومي بشأن رفع الأجور والمعاشات في مارس ومسابقة لتعيين معلمين بالأزهر

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مدبولي: إعلان حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين قريبًا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية بشأن زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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بيان حكومي عاجل بشأن أنباء رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات في مارس 2025

كشف مجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات في مارس 2025.

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تأكيدًا لمصراوي.. صرف تعويضات للحجاج المتضررين في موسم 2024

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن بدء صرف تعويضات مالية لأكثر من 4 آلاف حاج من حجاج المستوى الاقتصادي، بسبب تدني مستوى الوجبات المقدمة لهم في مشعر منى خلال موسم الحج 2025 (1445 هجريًا).

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السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسباني الأوضاع بالمنطقة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز".

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السيسي يوافق على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، لبحث عددٍ من القضايا المتعلقة بسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

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مدبولي: عودة حفار حقل ظهر للعمل ومتوقع زيادة الإنتاج العامين القادمين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منتدى دافوس كان منصة هامة للنقاشات السياسية والاقتصادية على حد سواء، مشيرًا إلى أن الجانب السياسي كان له حضور قوي رغم الطابع الاقتصادي للمنتدى.

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وزير العمل: حزمة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل أولوية لدينا

أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل في الرياض، المملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعوة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز التعاون العربي والدولي في مواجهة التحديات التي يواجهها سوق العمل عالميًا.

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رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

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"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين -فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ترفض مقترحَ تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، معتبرًا إياه "ظلمًا لا يمكن أن نشارك فيه".

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