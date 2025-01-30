مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لها باع طويل في الدبلوماسية الهادئة.. وماحدش يقدر يلوي ذراعها

كتبت- داليا الظنيني:

شن السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، هجوما لاذعا على الموقف الأمريكي الإسرائيلي، من الحرب على قطاع غزة وموقفهما الموجه ضد مصر.

وقال بيومي: تتميز مصر بأن لها باع طويل في إدارة الدبلوماسية الهادئة.

وكشف في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عدم وجود سفير مصري في إسرائيل، وكذلك عدم وجود سفير لإسرائيل بمصر.

وأضاف: إذا أرسلت إسرائيل أوراق السفير الحالي فستتجاهله مصر تماما، ولن تستطيع تل أبيب إرسال سفير إلا بموافقة جمهورية مصر العربية.

وحول أداء الحكومة الإسرائيلية، قال بيومي: "الكثير من وزراء حكومة نتنياهو جهلاء، وأحدهم طالب بإسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة للقضاء على الفلسطينيين".

وقلل بيومي من شأن المعونات الأمريكية، قائلا: المعونات الأمريكية والأوروبية لا تمثل سوى 2% من الناتج القومي المصري، مضيفا: "محدش يقدر يلوي دراع مصر"

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