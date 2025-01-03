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القومي لتنظيم الاتصالات يوضح موقف اللاب توب والتابلت من تطبيق الرسوم الجمركية

11:44 م الجمعة 03 يناير 2025

محمد شمروخ

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كتب- حسن مرسي:

أكد محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية.

وأوضح شمروخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أن الهواتف المهربة تمثل تحديًا كبيرًا للسوق المصرية، حيث يتم بيعها بأسعار أقل بسبب عدم دفع الجمارك والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة بشكل قانوني.

وأكد أن الحكومة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة من خلال تطبيق نظام إلكتروني جديد لحوكمة استيراد الهواتف.

وأوضح شمروخ أن جميع الهواتف الشخصية التي يحملها المسافرون عند دخول مصر معفاة من الرسوم الجمركية، بغض النظر عن نوعها أو قيمتها.

كما أشار إلى أنه تم إعفاء عدد كبير من المواطنين من الرسوم الجمركية على هواتفهم الشخصية.

مصير 1.2 مليون هاتف

وتطرق رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى قضية الهواتف التي تم تنشيطها قبل تطبيق النظام الجديد بيومين، مؤكدًا صعوبة تحصيل الرسوم عليها باستخدام الآليات التكنولوجية المتاحة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على ملاحقة التجار الذين يتهربون من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق بأجهزة اللاب توب والتابلت، أوضح شمروخ أن القرارات الجديدة لا تشمل هذه الأجهزة، على الرغم من أن بعضها يستخدم شريحة اتصال.

وأكد شمروخ أن مصر تتمتع بقدرة إنتاجية كبيرة للهواتف المحمولة، حيث يتم تسجيل من 18 إلى 20 مليون من الهواتف الجديدة على الشبكات المحمولة سنويًا.

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محمد شمروخ موقف اللاب توب من الرسوم الجمركية موقف التابلت من الرسوم الجمركية القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ ببرنامج الحكاية حوكمة استيراد الهواتف
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