صلاح دياب: الأحزاب في مصر لا تقوم بدورها الحقيقي وتم تدميرها بعد 52

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال، أن الأحزاب في مصر لا تقوم بدورها الحقيقي وتم تدميرها بعد 52، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية كان هناك حزب واحد هو الذي سيطر على الحياة الحزبية منذ 1952.

ووصف "دياب"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الأحزاب الحالية بـ"الأحزاب الكرتونية"، موضحًا أنه لم يعد هناك حزب قوي في مصر يحاسب المسئولين، وهي أحزاب شكلية، مؤكدًا أن الأحزاب القديمة كحزب الوفد موجودة في "هيكل" فقط والجريدة لا تباع أي نسخ لها.

وتابع: "مصر بها فرص عديدة للحياة الحزبية"، معبرًا عن انبهاره بالتجربة الصينية بشأن الأحزاب، مؤكدًا أن الحزب الشيوعي الصيني به محاسبة ومراقبة ومتابعة وكل حي به 5 أعضاء من الحزب الشيوعي الصيني للسيطرة على الأشياء، مشددًا على أن أعضاء الحزب الصيني يعبرون عن سكان المنطقة.

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