بعد تسجيل 11 زلزالاً وانفجار بركان.. خبير يحذر من مخاطر انهيار سد النهضة بإثيوبيا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن عدد الزلازل في إثيوبيا اليوم الجمعة 3 يناير بلغ 11 زلزالًا بقوة تتراوح بين 4.5 - 5.5 درجة.

وأوضح "شراقي" أنه لأول مرة منذ 21 ديسمبر الماضى يحدث زلزال بقوة 5.5 درجة الساعة 7:01 م بتوقيت القاهرة، ومن قبله 5.2 درجة الساعة 4:27 م، وصباحا حدث إنفجار بركان فى جبل "دوفن" حيث انبعاث الأبخرة والغازات والغبار وبعض الحبيبات الصخرية. إجمالى الزلازل فى 2024 وصل 90 زلزالا، وفى 2025 حتى الآن 29 زلزالاً.

وإضاف في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قد يزداد النشاط الزلزالي إلى ما هو أقوى وتكون كل هذه السلسلة مقدمات، وكذلك النشاط البركاني إلى مزيد من الحمم البركانية وقد يمتد أيضا إلى بعض البراكين المجاورة أهمها بركان فنتالي Fentale إلى الجنوب، والذي يحظى بكثافة سكانية كبيرة".

وتابع: "لا نتمنى أن ينهار سد النهضة فإخواننا فى إثيوبيا فى مأمن يعيشون أعلى من سد النهضة، ولكن خوفا على إخواننا في السودان، ولأن مياه سد النهضة إحتياطى مائي مصري".

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