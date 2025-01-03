حسام موافي يحذر من المسكنات: 50% من مرضى غسيل الكلى بسببها

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من المسكنات، قائلا: " 50% من مرضى غسيل الكلى بسببها".

وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد" مساء الجمعة: "المسكنات تنسف الكلى، وممنوع أخذ المسكنات دائما"، مشددا: "يجب معرفة سبب الألم وعلاجه أفضل من أخذ المسكنات".

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني: "50% من الذين يغسلون كلى بسبب الأدوية والإسراف في تناول الأدوية"، محذرا من تناول المسكنات بكثرة.

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني،: "المسكن يعالج عرض ولا يعالج مرض، وأنا ضد علاج الأعراض".

اقرأ أيضًا:

شبورة كثيفة صباحا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

وزير الكهرباء: خطة عاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد وخفض استخدام الوقود