حسام موافي يكشف أعراض وأسباب الغيبوبة الكبدية

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض وأسباب الغيبوبة الكبدية وطرق الوقاية منها، مشيرًا إلى أهمية الوعي بكيفية التعامل مع هذه الحالة الطبية.

وأضاف حسام موافي خلال برنامجه "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد قائلا: "الغيبوبة تشبه حالة النوم ويمكن أن تحدث نتيجة تأثير أي جهاز في الجسم أو بسبب حالات التسمم".

وأوضح أن الغيبوبة الكبدية تعد من الحالات التي يجب التعرف عليها نظرًا لانتشار أمراض الكبد في مصر، رغم النجاح في القضاء على فيروس بي وسي.

واستكمل: الغيبوبة الكبدية تحدث بسبب عجز الكبد عن تحويل الأمونيا إلى بولينا، ما يؤدي إلى انتقال الأمونيا إلى المخ عبر الدم، مسببة الغيبوبة.

واختتم قائلا: تقليل استهلاك البروتين لدى مرضى الكبد لتجنب الإصابة بالغيبوبة، بالإضافة إلى تنظيف المعدة واستخدام المضادات الحيوية المناسبة لمنع الامتصاص غير المرغوب فيه من الجهاز الهضمي.

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