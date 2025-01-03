شبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على كافة الأنحاء.

وتوقعت أن يسود غدا طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً كما أن هناك فرص لتساقط الأمطار على مناطق من غرب البلاد "السلوم- مطروح" على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

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