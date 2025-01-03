بكري: مصر تتعرض لحروب إعلامية ممنهجة وشائعات مغرضة

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية تتعرض لحروب إعلامية ممنهجة وشائعات مغرضة.

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد": ندرك تمامًا أن المؤامرات لا تهدأ ولا تمنحنا فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث محاولات التسلل المستمرة، والحروب الإعلامية الممنهجة، والشائعات المغرضة التي تستهدف تشويه أنقى الرجال.

وتابع: "رجال الشرطة تعرضوا لمؤامرة وأن أبناء الضباط والجنود عاشوا أخطر الفترات الصعبة فى حياتهم"، مشيرا إلى أن رجال الجيش المصري تحملوا رذالات وتطاولات البعض، كتموا غيظهم، واحترقت دمائهم من الغيظ.

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